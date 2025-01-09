دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل رجل الاعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب مقطع فيديو (مفبرك) للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يعزف على آلة الكمنجة الموسيقية خلال إدلاء رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بخطاب استقالته من منصبه.

مقطع الفيديو أعاد نشره ماسك على صفحته بمنصة إكس التي يملكها (تويتر سابقا) بدون إضافة أي تعليق لينال المقطع أكثر من 22.3 مليون مشاهدة وتفاعل بعد نحو 14 ساعة فقط على نشره.

وكان جاستن ترودو قد قال إنه ينوي التنحي عن منصبه بعد تسع سنوات كرئيس وزراء كندي في مواجهة مجموعة متزايدة من الأزمات، وترك منصبه بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم، قائلا: "أهتم بشدة بهذا البلد وسأكون دائمًا مدفوعًا بما هو في مصلحة الكنديين. والحقيقة هي أنه على الرغم من بذل قصارى جهدي للعمل من خلاله، فقد أصيب البرلمان بالشلل لعدة أشهر بعد ما كان أطول انعقاد لبرلمان أقلية في تاريخ كندا"، مضيفًا أن برلمان البلاد سيُعلق حتى 24 مارس/آذار بينما يتم اختيار زعيم جديد.

ويذكر أن ترودو، تزعّم الحزب الليبرالي لمدة 11 عامًا ورئيس الوزراء لمدة تسع سنوات، يواجه مجموعة متزايدة من الأزمات، من تهديدات دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية إلى استقالة حلفاء رئيسيين واستطلاعات الرأي الكارثية. قد يُنظر إلى استقالته على أنها اختيار من رئيس الوزراء للقفز قبل أن يتم دفعه، قبل الانتخابات العامة التي ستُعقد في وقت لاحق من هذا العام والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسرها.