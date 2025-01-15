وصف حرائق لوس أنجلوس بـ"آية من الله".. مقتدى الصدر يشعل ضجة بتدوينة

قُبض عليه متلبسًا.. السلطات تعتقل مشتبهًا به بتهمة الحرق العمد في لوس أنجلوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل زعيم التيار الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، خلال الأيام القليلة الماضية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة نشرها وصف فيها الحرائق التي تجتاح لوس أنجلوس في كاليفورنيا الأمريكية بأنها "آية وابتلاء من الله".

وقال الصدر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "إن الحرائق التي اشتد أوارها، وعلا لهيبها واستعرت وتأججت في بعض المدن الأمريكية، ما هي إلا آية من آيات الله تعالى في خلقه، حتى وإن قيل إنها مفتعلة، فهي بلاء على من وجه سلاحه وناره بوجه الشعوب المستضعفة في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والعراق واليمن، وقتل أطفالهم ونساءهم وشيوخهم وهدم مقدساتهم ومستشفياتهم وبيوتهم ومحالهم ولم يرع فيهم إلا ولا ذمة".

وتابع الصدر: "هي ابتلاء لا ليعذب الله فيه الشعب، بل ليذكر الله فيه الشعب الأمريكي بما تفعله حكومتهم التي تدعم الصهاينة...فهي الشريك الأكبر لهم لذا فمن المعيب التشفي بالشعوب والرقص على جراحاتها، ولابد من التفرقة بين الظالم والراضي بالظلم من جهة، وبين الرافضين للظلم والطغيان والاحتلال والفساد والرذيلة والمجازر الدموية والإرهاب الممنهج، من جهة أخرى".

وختم مقتدى الصدر تدوينته قائلا: "فديننا دين المحبة والسلام مع أهل السلام فقط... فكل الشعوب إما إخوة لنا في الدين أو نظراؤنا في الخلق، إلا من استوطن في بلادنا وعاث فيها فسادا وظلما".