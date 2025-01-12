دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تفاعلا بتدوينة وصف فيها الحرائق المشتعلة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنها "بلاء وآية من آيات الله"، مؤكدا أنه من "المعيب التشفي بالشعوب والرقص على جراحاتها".

وقال مقتدى الصدر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت: "إن الحرائق التي اشتد أوارها، وعلا لهيبها واستعرت وتأججت في بعض المدن الأمريكية، ما هي إلا آية من آيات الله تعالى في خلقه، حتى وإن قيل إنها مفتعلة".

وأردف مقتدى الصدر في منشوره: "فهي بلاء على من وجه سلاحه وناره بوجه الشعوب المستضعفة في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والعراق واليمن، وقتل أطفالهم ونساءهم وشيوخهم وهدم مقدساتهم ومستشفياتهم وبيوتهم ومحالهم ولم يرع فيهم إلا ولا ذمة".

ومضى زعيم التيار الصدر قائلا عن تلك الحرائق المستعرة منذ أيام: "وهي ابتلاء لا ليعذب الله فيه الشعب، بل ليذكر الله فيه الشعب الأمريكي بما تفعله حكومتهم التي تدعم الصهاينة...فهي الشريك الأكبر لهم"، حسب وصفه.

وأضاف مقتدى الصدر: "لذا فمن المعيب التشفي بالشعوب والرقص على جراحاتها، ولابد من التفرقة بين الظالم والراضي بالظلم من جهة، وبين الرافضين للظلم والطغيان والاحتلال والفساد والرذيلة والمجازر الدموية والإرهاب الممنهج، من جهة أخرى"، حسب قوله.

وختم مقتدى الصدر تدوينته قائلا: "فديننا دين المحبة والسلام مع أهل السلام فقط...فكل الشعوب إما إخوة لنا في الدين أو نظراؤنا في الخلق، إلا من استوطن في بلادنا وعاث فيها فسادا وظلما".

وأثارت تدوينة زعيم التيار الصدري العراقي تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: