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أمريكا: المحكمة العليا تعلن رأيها في حظر تطبيق تيك توك.. وترامب يعلق

العالم
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(CNN)-- قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بأن الحظر المثير للجدل على تطبيق تيك توك الصيني، قد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بعدما رفضت استئنافا من التطبيق الشهير الذي زعم أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وأصدرت المحكمة العليا رأيا غير موقع ولم تكن هناك أي معارضة ملحوظة.

وجاء القرار عقب تحذيرات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن بأن التطبيق يشكل تهديدا "خطيرا" للأمن القومي بسبب علاقاته بالصين، وسيسمح ببدء الحظر، الأحد المقبل، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق سيلاحظون أي تغيير على الإطلاق.

وفي رأيها، أقرت المحكمة العليا الأمريكية بأن تطبيق تيك توك يوفر لـ170 مليون أمريكي "منفذا مميزا وواسع النطاق للتعبير، ووسائل للمشاركة، ومصدرا للمجتمع".

لكن المحكمة قالت إن الكونغرس كان يركز على المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وقالت المحكمة إن هذا كان عاملا حاسما في كيفية تقييمها للقضية.

وكتبت المحكمة: "قرر الكونغرس أن الحظر ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات التي يتبعها تيك توك وعلاقته بخصم أجنبي".

وأشار رأي المحكمة إلى أن "الرئيس ترامب كان قد قرر أن تيك توك يثير مخاوف معينة، وأن المنصة "تلتقط تلقائيا كميات هائلة من المعلومات من مستخدميها، ومن الممكن استخدامها لتعزيز مصالح الحكومة الصينية".

وفي أول رد فعل له على قرار المحكمة العليا بتأييد حظر تيك توك، قال ترامب لمذيعة شبكة CNN، باميلا براون، إنه سيقرر ما سيفعله بالتطبيق.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية، الجمعة: "في النهاية، يعود الأمر لي، لذا سترون ما سأفعله".

وبدا أن المحكمة العليا حريصة على الإشارة إلى أن حظر المنصة كان يحظى في السابق بدعم من الحزبين - بما في ذلك في الكونغرس عندما تم إقرار الحظر الأخير.

وفي الفترة التي تسبق موعد سريان الحظر، أشارت إدارة الرئيس جو بايدن إلى أنها ستترك تنفيذ قرار الحظر للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه، الاثنين. ورغم ذلك، قال تطبيق تيك توك إنه قد "يغلق" عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وقال ترامب إنه أصبح متقبلا للمنصة وسيحاول إنقاذها. ويمنحه القانون حرية كبيرة للقيام بذلك.

وكان ترامب بحث هاتفيا مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ، في وقت سابق، الجمعة، مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.

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