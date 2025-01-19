ماذا فعلت الصين لمعرفة ما إذا كانت أمريكا تراقب "تجسسها"؟ شاهد ما قاله محلل الأمن القومي

(CNN)-- أبلغ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مستشاريه بشكل خاص أنه يريد زيارة الصين بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض، وفقًا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات لشبكة CNN، سعيًا لتسهيل حوار مفتوح مع بكين مع متابعة سياسة متشددة ضد البلاد.

وأعرب ترامب عن اهتمامه بزيارة العديد من البلدان بمجرد توليه الرئاسة، وفقًا لما ذكره مصدران، بما في ذلك إخبار مستشاريه أنه يرغب في السفر إلى الهند بمجرد توليه منصبه والاجتماع مع رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، الذي تربطه به علاقة وثيقة منذ فترة طويلة.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد أن ترامب أخبر مستشاره أنه يريد السفر إلى الصين.

تحدث ترامب، الذي ترشح لاستهداف الصين بقوة من خلال التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير، هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة. وقال الرئيس المنتخب إنه ناقش معه التجارة والفنتانيل وتيك توك، من بين قضايا أخرى. كما دعا ترامب شي لحضور حفل تنصيبه، الاثنين، لكن الصين سترسل بدلاً من ذلك نائب الرئيس هان تشنغ لحضور الحفل كممثل خاص لشي.

لطالما قال ترامب إن رؤساء الولايات المتحدة يجب أن يتحدثوا مباشرة مع خصومهم الأجانب، وكثيرًا ما كان يتباهى خلال حملته الانتخابية بأنه كان يتمتع بعلاقات رائعة مع زعماء أجانب مثل شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مستشار ترامب لشبكة CNN، السبت: "أحد الأشياء التي قام بها الرئيس ترامب بفعالية كبيرة في السنوات الأربع الأولى من ولايته هو أنه يعرف أنه إذا كنت تريد تغيير شيء ما في البلاد، سواء كان خصمًا أو منافسًا، أو في حالة الصين... يجب أن تكون قادرًا على التحدث معهم والقول، هذا ما نريد القيام به".

وأضاف أحد مستشاري ترامب للسياسة الخارجية لشبكة CNN، عن أهداف الرئيس القادم: "يريد ترامب عقد صفقات مع شي".

وكان شي جين بينغ أعرب عن نهج أكثر انفتاحًا تجاه ترامب، بما في ذلك تهنئة الرئيس المنتخب بعد فوزه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين يجب أن "تجدا الطريق الصحيح للتوافق في العصر الجديد، من أجل إفادة البلدين والعالم الأوسع"، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة.