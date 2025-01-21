أحمد الشرع والرئيس اللبناني الجديد يهنئان ترامب بعد تنصيبه

(CNN)-- أعرب قائد الإدارة الحالية في سوريا، أحمد الشرع، والرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، عن أملهما في إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وهنأ الشرع والرئيس اللبناني، ترامب، حيث أعرب الزعيمان عن أملهما في إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد الشرع في بيان: "نيابة عن الإدارة الجديدة لسوريا": "لقد جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، حيث أدى الصراع إلى تدمير أمتنا وزعزعة استقرار المنطقة. نحن على ثقة من أن (ترامب) هو الزعيم الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وأضاف أحمد الشرع في بيانه: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم".

وأصبح الشرع، المعروف باسمه الحربي أبو محمد الجولاني، الرئيس الفعلي للإدارة الحالية في سوريا بعد أن أطاحت جماعته هيئة تحرير الشام، بالديكتاتور بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي وقت لاحق، ألغت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات تساعد في القبض على الجولاني، بعد اجتماع وفد أمريكي رفيع المستوى مع الجهادي السابق.

وفي الوقت نفسه، هنأ الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون ترامب أيضا، وأعرب عن أمله في أن يؤدي وجوده في البيت الأبيض إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتخب البرلمان اللبناني جوزاف عون، قائد الجيش المدعوم من الولايات المتحدة، ليكون رئيسا جديدا للبلاد، منهيا بذلك جمودا سياسيا وفراغا رئاسيا دام لسنوات. وجاء انتخاب جوزاف عون بعد جهود قوية من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لحشد الدعم لعون، المقرب من واشنطن والرياض.