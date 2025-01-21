ماذا دار في أول اتصال بين بوتين وشي جينبينغ بعد تنصيب ترامب؟

هل يعتقد كبير مساعدي بوتين أن ترامب قادر على حل صراع أوكرانيا؟ شاهد ما قاله

الأمر الذي يستحق المتابعة وعلاقته ببوتين.. وودوارد يكشف لـCNN ما يجب ترقبه في إدارة ترامب الجديدة

(CNN)-- أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال مكالمة بالفيديو، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على "العلاقات الطويلة الأمد والمصالح المشتركة" بين بلديهما، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني.

وقال شي إن الصين وروسيا "يجب أن تستمرا في تعميق التنسيق الاستراتيجي في العام الجديد، ودعم بعضهما البعض بقوة وحماية المصالح المشروعة للبلدين".

كما استذكر الرئيس الصيني التعاون الوثيق بين بكين وموسكو العام الماضي في المنصات المتعددة الأطراف بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس.

ومن جانبه، قال بوتين إنه "سعيد برؤية التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة بين البلدين حافظ على زخم جيد".

وجاءت المحادثة في اليوم التالي لتنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد 4 أيام من إجراء شي اتصالا هاتفيا مع ترامب.

وكان آخر لقاء بين شي وبوتين في أكتوبر/تشرين الأول على هامش قمة البريكس في قازان بروسيا، حيث قال الرئيس الصيني إن "الصداقة العميقة والدائمة بين الجانبين لن تتغير وسط التطورات الكبرى على الساحة العالمية".

وأكد شي وبوتين على هذا الموقف، الثلاثاء، حيث قال الرئيس الروسي إن "العلاقة كانت قائمة على مصالح الشعبين، ولم تتأثر أبدا بالتغيرات في الوضع الدولي".

وذكر شي أن "العلاقات الصينية الروسية، التي تقوم على حسن الجوار الدائم والتنسيق الاستراتيجي الشامل الودي والتعاون المتبادل المنفعة، تستمر في التوهج بحيوية جديدة".

وأدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة والعقوبات الغربية على روسيا إلى تقارب العلاقات التجارية بين بكين وموسكو، في حين طور شي وبوتين علاقة شخصية قوية.

وفي العام الماضي، وصلت قيمة واردات وصادرات الصين من وإلى روسيا إلى مستوى قياسي بلغ 1.74 تريليون يوان (237 مليار دولار)، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.