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(CNN)-- قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، إنه تم احتواء حريق "كلاي"، الذي بدأ الاشتعال في مقاطعة ريفرسايد بجنوب كاليفورنيا، مساء الثلاثاء، الآن بنسبة 40%، وتم إيقاف تمدد النيران.

وتوسع الحريق، في وادي غوروبا، على بعد حوالي 50 ميلا شرق لوس أنجلوس، بشكل بسيط إلى 39 فدانا، وأتي على الغطاء النباتي في قاع النهر.

وبحسب تقرير الحالة الصادر من إدارة الإطفاء في كاليفورنيا وإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد، فإن "طائرة هليكوبتر تقوم بالتحليق ليلا وتسقط المياه على النقاط المشتعلة، بينما تعمل الطواقم على الأرض على احتواء النيران"، في إشارة إلى الحواجز المادية أو الكيميائية التي تمت إقامتها لمنع تمدد النيران.

وأضاف التقرير أنه تم "اللجوء لفرق الإطفاء التي تم وضعها مسبقا في المنطقة الجنوبية بكاليفورنيا".

وصدرت تحذيرات بالإخلاء في عدة مناطق قريبة من الحريق، رغم عدم إصدار أوامر إخلاء إلزامية حتى الآن.