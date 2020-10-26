توب 5.. احتجاجات ضد ماكرون في العراق.. وتسجيل أكبر اكتتاب أولي

من حرق العلم الفرنسي من قبل مئات المتظاهرين أمام السفارة في بغداد احتجاجا على تصريحات ماكرون، مروراً بتسجيل Ant Group أكبر طرح أولي في تاريخ الأسواق المالية، إلى رسالة شديدة اللهجة من بوجبا رداً على أنباء اعتزاله دوليا اعتراضا على تصريحات ماكرون مهدداً بمقاضاة صحيفة بريطانية، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تظاهر مئات العراقيين أمام مقر السفارة الفرنسية في العاصمة، بغداد، الإثنين، إدانة لتصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون، بشأن "الإسلام"، وفق ما ذكره ضباط أمن عراقيون لـCNN.

سجلت شركة التكنولوجيا Ant Group التي يملكها الملياردير الصيني جاك ما والتي تقف خلف موقع التجارة الإلكترونية العملاق "علي بابا"، الإثنين، أكبر طرح أولي في تاريخ الأسواق المالية بالعالم، متجاوزة اكتتاب شركة النفط السعودية "أرامكو".

وصف الناطق باسم ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، توقيع الاتفاق الأمني بين قطر وحكومة الوفاق الليبية بالـ"خرق لمخرجات حوار جنيف 5+5" وأشار إلى أن هذه الخطوة "محاولة خبيثة" لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، الإثنين، أن حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة العربية السعودية مستمرة "مهما حاولت تركيا التشويش عليها"، وذلك غداة مقال لياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم فيه الحملة.

هاجم اللاعب الفرنسي لنادي مانشستر يونايتد، بول بوجبا، صحيفة "ذا صن" البريطانية بعد نشرها خبرا تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قراره اعتزال اللعب مع المنتخب الفرسني بسبب تصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون، حول "التطرف الإسلامي"، نافيا هذه الأنباء ومتوعدا بمقاضاة الصحيفة.