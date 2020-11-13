توب 5: المغرب يطلق عملية ضد البوليساريو.. وغموض حول إصابة صلاح بكورونا

من إطلاق المغرب عملية عسكرية ضد جبهة البوليساريو، وحديث مفوضية اللاجئين عن فرار أكثر من 14 ألف إثيوبي من قتال تيغراي، مرورًا بتضارب بيانات الاتحاد المصري حول إصابة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن المغرب إطلاقه عملية عسكرية، منذ ليل الخميس – الجمعة، لمواجهة ما وصفه بـ"استفزازات" البوليساريو، وسط اتهامات للجبهة بعرقلة العمل في معبر الكركرات (قرب الحدود مع موريتانيا)، منذ نحو 3 أسابيع.

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 14,500 رجل وامرأة وطفل فروا حاليًا من إثيوبيا إلى السودان المجاور منذ اندلاع الصراع بين الحكومتين المحلية والفيدرالية في منطقة تيغراي.

تمكن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من قلب 4 ولايات عُرفت بتأييدها بصورة عامة للجمهوريين ومرشحي الحزب الجمهوري في السباقات الرئاسية السابقة، وانتزاعها من منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا، على هامش تواجده في بلاده للمشاركة في مباراتي الذهاب والإياب (14 و17 نوفمبر تشرين الثاني) أمام منتخب توغو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

سجل المدافع الدنماركي نيكولاي غيرتسن، تسديدة مزدوجة لا تصدق في غضون ثانيتين. يركل غيرتسن الكرة في العارضة، ثم يضرب الكرة المرتدة في الجزء الخلفي من الشبكة ليسجل منها الهدف.