من تحديد السيسي شرطين لحرية التعبير والمعارضة الى أول قضية مدنية ضد ترامب ومواجهته تهمة التحريض على اقتحام الكونغرس وصولاً الى تهنئة محمد بن راشد بكين بوصول مهمتها إلى كوكب المريخ باللغة الصينية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استوقفته قضية "حقوق الإنسان".. السيسي يحدد شرطين لحرية التعبير والمعارضة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن للتعبير والمعارضة في بلاده شرطان، أولهما أن تكون بهدف تحسين أوضاع الناس وثانيهما أن يكون المتكلم مُلم بما يقول.

أول قضية مدنية ضد ترامب.. نائب ديمقراطي يقاضيه بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس

اتُهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومحاميه، رودي جولياني، بالتآمر مع مجموعات تابعة لليمين المتطرف هما "Proud Boys" و"Oath Keepers" لتأجيج حادثة اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون ثاني الماضي في دعوى مدنية قُدمت الثلاثاء بمحكمة في

باللغة الصينية.. محمد بن راشد يهنئ بكين بوصول مهمتها إلى كوكب المريخ

هنأ رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بوصول مهمة "تيانوين-1" إلى كوكب المريخ، الثلاثاء

شاهد لحظة سقوط صاروخ وانفجاره في شارع مزدحم في إربيل

أطلقت عدة صواريخ باتجاه مدينة أربيل شمال العراق في حوالي الساعة 9:30 من مساء الإثنين، بالتوقيت المحلي، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

في أول تعليق لها.. إيران ترد على اتهامها بالوقوف خلف قصف إربيل بالصواريخ

ردت إيران على الاتهامات التي وُجهت لها بالوقوف خلف استهداف مدينة إربيل في كردستان العراق بالصواريخ، الثلاثاء، نافية إياها وواصفة لها بـ"المحاولات المشبوهة" لإلصاق العملية بطهران.