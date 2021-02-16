من تحديد السيسي شرطين لحرية التعبير والمعارضة الى أول قضية مدنية ضد ترامب ومواجهته تهمة التحريض على اقتحام الكونغرس وصولاً الى تهنئة محمد بن راشد بكين بوصول مهمتها إلى كوكب المريخ باللغة الصينية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اتُهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومحاميه، رودي جولياني، بالتآمر مع مجموعات تابعة لليمين المتطرف هما "Proud Boys" و"Oath Keepers" لتأجيج حادثة اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون ثاني الماضي في دعوى مدنية قُدمت الثلاثاء بمحكمة في