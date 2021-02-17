من تعليق رئيس وزراء بريطانيا على وضع الشيخة لطيفة، ومباحثات الدول الكبرى وأمريكا بشأن الملف النووي الإيراني، وموافقة الإدارة الأمريكية على صفقة صواريخ لمصر، وتغريدة البرادعي بعد تصريحات السيسي عن شروط حرية التعبير، وصولا إلى تصريحات نائب قائد شرطة دبي عن قرار السعودية بشأن مقرات الشركات الأجنبية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

جونسون: بريطانيا قلقة بشأن الشيخة لطيفة.. والأمم المتحدة: سنطرح التطورات الجديدة مع الإمارات

عبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن " قلق" حكومته تجاه وضع الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

بمشاركة بلينكن.. وزراء خارجية الدول الكبرى يبحثون "نووي إيران" في غضون مهلة طهران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني - سيجتمعون الخميس وجهًا لوجه لمناقشة الموقف من إيران والوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

إدارة بايدن توافق على صفقة صواريخ لمصر وسط تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها وافقت على صفقة لبيع صواريخ بقيمة 197 مليون دولار لمصر، وفي الوقت نفسه أعربت عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

بعد تصريحات السيسي عن شروط حرية التعبير.. البرادعي يغرد باقتباس من جورج أورويل

نشر نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي تغريدة عبر حسابه على تويتر عن "معنى الحرية"، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شروط حرية التعبير عن الرأي والمعارضة.

خلفان عن قرار السعودية بشأن مقرات الشركات الأجنبية: دبي لم تعد موقعا إقليميًا

اعتبر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الأربعاء، أن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية، وذلك في تعليقه على إعلان الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات الأجنبية التي لديها مقرات إقليمية خارج أراضي المملكة بحلول عام 2024.