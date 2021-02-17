من تعليق رئيس وزراء بريطانيا على وضع الشيخة لطيفة، ومباحثات الدول الكبرى وأمريكا بشأن الملف النووي الإيراني، وموافقة الإدارة الأمريكية على صفقة صواريخ لمصر، وتغريدة البرادعي بعد تصريحات السيسي عن شروط حرية التعبير، وصولا إلى تصريحات نائب قائد شرطة دبي عن قرار السعودية بشأن مقرات الشركات الأجنبية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني - سيجتمعون الخميس وجهًا لوجه لمناقشة الموقف من إيران والوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.
اعتبر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الأربعاء، أن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية، وذلك في تعليقه على إعلان الحكومة السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات الأجنبية التي لديها مقرات إقليمية خارج أراضي المملكة بحلول عام 2024.