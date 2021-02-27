توب 5: ولي العهد السعودي يحضر ختام "فورمولا إي".. ورد إيران على أمريكا

من أول ظهور لولي العهد السعودي بعد يوم من نشر تقرير استخباراتي عن جمال خاشقجي، وتصريحات الرئيس الأمريكي عن مكالمته مع عاهل السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وإيران ترد على قصف أمريكا مواقع مجموعات موالية لها في سوريا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، إلى حلبة الدرعية في ختام سباقات السيارات "فورمولا إي"، بعد يوم من نشر تقرير استخباراتي أمريكي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه أوضح للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصالهما الهاتفي الخميس أن "القواعد تغيرت"، مؤكدا أن على السلطات السعودية التعامل مع "انتهاكات" حقوق الإنسان، وذلك بعد نشر تقرير الاستخبارات الأمر

استضافت مذيعة CNN إيرين بورنيت، كيت بيدينجفيلد، مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض للحديث حول تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي تم نشره الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي والذي جاء فيه أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "وافق على عملية اعتقال أو قتل" خاشقجي، التي وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

في أول رد رسمي لها، اعتبرت إيران القصف الأمريكي على مواقع مجموعات مسلحة تابعة لها شرقي سوريا "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية"، محذرة من أن هذه الخطوة قد تسفر عن تصعيد عسكري وزعزعة استقرار المنطقة، حسب تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية

أعلن تطبيق تليغرام إطلاق تحديثات على خدماته، بينها خدمة إخفاء الرسائل تلقائيًا، وإنهاء صلاحية روابط الدعوات عبره ومجموعات الدردشة غير محدودة العدد.