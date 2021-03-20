من مقارنة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بين التزام إدارتي بايدن وترامب بالدفاع عن السعودية، وسحب أردوغان لتركيا من اتفاقية لحماية المرأة، وإصابة رئيس وزراء باكستان وزوجته بفيروس كورونا بعد يومين من أول جرعة من لقاح سينوفارم.. وبركان أيسلندا الثائر لأول مرة منذ 900 عام... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه لا ير اختلافا بين إدارة بايدن وإدارة ترامب بما يتعلق بالتزامات واشنطن تجاه الدفاع عن السعودية

سحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بلاده من الاتفاقية الدولية لحماية النساء عبر مرسوم رئاسي أصدره في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، ما شكل إشارة صادمة في أنحاء الدولة التي تعاني من العنف الداخلي ذي النطاق الواسع والقتل المتعمد للنساء

قال مسؤولون حكوميون إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزوجته ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

نشر الناطق باسم رئيس الورزاء الإسرائيلي، أوفير جنلدمان، السبت، مقطع فيديو قال إنه يُظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرجبي بينما يحتفلان بشعيرة "الكيدوش" اليهودية بعد المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا

ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا بعد أن كان خامدًا لأكثر من 900 عام، ويُظهر هذا الفيديو اللحظات الأولى بعد ثورانه.