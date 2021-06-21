من عقد أولى جلسات محاكمة متهمي قضية الفتنة بالأردن وموقف محامي باسم عوض الله من التسريبات، وقطر تعتمد أول سفير سعودي منذ 2017، ورئيس إيران يحدد أولويات حكومته وموقفه من المفاوضات النووية والعلاقات مع السعودية، ووزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة وقنصلية في الإمارات، وعقوبات أمريكية أوروبية على بيلاروسيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عُقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "قضية الفتنة" بالأردن، الاثنين، التي مثل فيها رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالهما مطلع أبريل/نيسان الماضي.

تسلم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وهو أول سفير منذ أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية في منتصف عام 2017، وبعد الاتفاق على المصالحة في يناير الماضي.

تعهد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، في أول مؤتمر صحفي له، الاثنين، بالعمل على "إعادة ثقة الشعب بالحكومة" و"تحسين الأوضاع المعيشية"، مؤكدا أن لن يسمح بأن تكون المحادثات النووية "مفاوضات من أجل المفاوضات فقط".

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أن يائير لابيد، وزير الخارجية الجديد رئيس الوزراء المناوب، سوف يجري زيارة رسمية إلى الإمارات الأسبوع المقبل.

اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية ضد عشرات المسؤولين والكيانات البيلاروسية ردًا على الهبوط الإجباري لطائرة شركة رايان إير، و "الاعتقال بدوافع سياسية" لصحفي وشريكته (رامان براتاسيفيتش وصوفيا سابيجا)، و"القمع المستمر في بيلاروسيا، بما في ذلك الهجمات على حقوق الإنسان، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان يوم الاثنين.