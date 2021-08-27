من تصريحات الرئيس الأمريكي عن استعداد واشنطن لـ"خيارات أخرى" للتعامل مع إيران، وكشف أردوغان عن عرض من حركة طالبان لتركيا، ورد الأمير علي بن الحسين بعد منع قائدة منتخب كرة السلة الأردني من الظهور بـ"جينز مزع" على التلفزيون، مرورًا بانتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وصولا إلى آثار التضخم على التجارة الإلكترونية وارتفاع أسعار السلع... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في البيت الأبيض، لعقد اجتماع واسع النطاق تمت إعادة جدولته، مع التركيز جزئيًا على إيران.

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، عرضا قدمته حركة طالبان للحكومة التركية يتمثل بتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية، كابول.

رد الأمير الأردني، علي بن الحسين، الخميس، على تغريدة نشرتها روبي حبش، قائدة منتخب كرة السلة الأردني والتي انتقدت فيها منعها من الظهور بمقابلة على التلفزيون الأردني المملوك للدولة بسبب ارتدائها "جينز مزع".

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

خلال فترات الازدهار والركود الاقتصادي، كانت التجارة الإلكترونية لفترة طويلة محصنة ضد الضغوط التضخمية. حيث انخفض متوسط ​​الأسعار عبر الإنترنت كل عام بين عامي 2015 و2019. لكن جائحة كورونا أنهت هذا الاتجاه الذي كان موثوقًا به في السابق.