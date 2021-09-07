توب 5: طالبان تشكل حكومة انتقالية متشددة.. وتركيا تتوقع انفراجة مع مصر

مقدمة: من إعلان حركة طالبان تشكيل حكومة انتقالية متشددة، واتصالات تركيا مع السعودية وعودة السفراء مع مصر ممكنة، والسلفادور أول دولة في العالم تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية، وتتويج الأردن بلقب كأس العرب للسيدات، وصولا إلى كشف نور عمرو دياب عن خاتم خطبتها لبريطاني من أصول إفريقية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على أن يكون الملا محمد حسن أخوند، رئيس الوزراء المؤقت، والشريك المؤسس لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار نائبا له.

أكد وزير الخارجية التركي، مولودو تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن المحادثات مع السعودية لا تزال جارية عبر قنوات مختلفة وأشار إلى إمكانية عودة السفراء بين تركيا ومصر وتحدث عن وجود مباحثات بين مسؤولين من تركيا والإمارات.

على الساحل الجنوبي الغربي للسلفادور يقع شاطئ صخري كان يجذب المتزلجين من جميع أنحاء العالم لعقود. لكن القرية الساحلية، إل زونتي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 آلاف نسمة قد أحدثت ثورة مالية صغيرة لديها القدرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.

أحرز منتخب كرة القدم الأردني للسيدات، الثلاثاء، لقب بطولة كأس العرب للسيدات، بعد فوزه على منافسه التونسي بهدف نظيف.

قبلت نور عمرو دياب عرض الزواج، من كيران خطيبها البريطاني الغاني الأصل، ونشرت صورتان عبر حسابها الرسمي على انستغرام، إحداهما لخاتم الخطوبة، والثانية ظهر فيها وهو راكع أمامها.



