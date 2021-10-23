من أوامر الرئيس التركي باعتبار سفراء 10 دول "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" لدعمهم عثمان كافالا، ومسؤول إيراني يتلقى صفعة أثناء تنصيبه، ومحمد بن سلمان يكشف قيمة الاستثمارات بـ"الاقتصاد الأخضر"، ودورية روسية صينية مشتركة لأول مرة في غرب المحيط الهادئ، وصولا إلى رد رونالدو على اقتراح اعتزاله دوليًا والوقت المناسب لذلك.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه أصدر تعليماته إلى وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، لإعلان سفراء دول "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، بعد أن طالبوا بإطلاق سراح رجل الأعمال وفاعل الخير عثمان كافالا.

تعرض محافظ أذربيجان الشرقية في إيران، إلى صفعة أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه من جانب مواطن غاضب بسبب تلقي زوجته لقاحا على ممرض ذكر، وفق ما نشرته وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية السبت

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء وتعهد بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان السبت، إن السفن الحربية الروسية والصينية أجرت أول دورية مشتركة على الإطلاق في الجزء الغربي من المحيط الهادئ. شملت الدوريات ما مجموعه 10 سفن حربية، خمس من كل دولة، واستمرت أسبوعًا، من 17-23 أكتوبر، غطت مساحة 1700 ميل بحري، وفقًا للوزارة.

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعتزل دوليا إلا حين يشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة مشيرا إلى أن اللحظة لم تأت بعد