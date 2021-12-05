من زيارات تزامنية لمسؤولين إماراتيين وسوريين إلى إيران، ومحكمة أردنية تقضي بسجن 5 مسؤولين في قضية وفاة مرضى كورونا لنقص الأكسجين، ومصرع 14 جراء ثوران بركان إندونيسيا، ومحمد صلاح يكشف عن تقبل زوجته للمعجبات، وصولا إلى إعلان CNN عن طرد المذيع كريس كومو على الهواء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

يجري مسؤولون إماراتيون وسوريون زيارات في توقيت متقارب إلى إيران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الأحد.

أدانت محكمة الصلح في عمّان، الأحد، خمسة أشخاص وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية وفاة عشرة مرضى كانوا يعالجون من فيروس كورونا في مستشفى في وقت سابق من هذا العام، بسبب انقطاع إمدادات الأكسجين، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الرسمية.

قال المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث، في بيان في وقت متأخر الأحد، إن ما لا يقل عن 14 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 56 آخرون في أعقاب ثوران بركان جبل سيميرو الإندونيسي.

أكد اللاعب المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، أن علاقته بالمدرب الألماني يورغن كلوب جيدة رغم اختلافهما ببعض وجهات النظر، وأن الامر الأكثر صعوبة لأي لاعب عربي في أوروبا هو التأقلم مع الأجواء الجديدة

أعلنت شبكة CNN عن طرد المذيع كريس كومو بعد الاستعانة بشركة محاماة خارجية لمراجعة المعلومات حول كيفية مساعدة كومو بالضبط لشقيقه، عمدة نيويورك السابق أندرو كومو، بمواجهة تهم تتعلق بالتحرش الجنسي.