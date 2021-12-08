من إفراج فرنسا عن مواطن سعودي بعد الاشتباه الخاطئ بعلاقته بقتل خاشقجي الى لحظة وصول ولي عهد السعودية إلى معرض إكسبو وترحيب الحضور به وصولًا الى تعليق بايدن على أنباء قدرة 3 جرعات من "فايزر" بالحماية من "أوميكرون" .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد الاشتباه الخاطئ بعلاقته بقتل خاشقجي.. فرنسا تُفرج عن المواطن السعودي

أطلقت فرنسا سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته بـ"الخطأ" الثلاثاء، للاشتباه بشكل غير صحيح بضلوعه بعملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، حسبما قال المدعي العام الفرنسي الأربعاء

بالفيديو.. لحظة وصول ولي عهد السعودية إلى معرض إكسبو وترحيب الحضور به: "حي الله أبو سلمان"

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الجناح السعودي في معرض "إكسبو دبي"، حيث تلقى ترحيبا من قبل عدد من زوار المعرض الذين تجمعوا على يمين ويسار الطريق أثناء مروره

بايدن يُعلق على أنباء قدرة 3 جرعات من "فايزر" بالحماية من "أوميكرون"

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الدراسات الأولية التي تظهر أن ثلاث جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك" كفيلة بتحييد متحور "أوميكرون" المتسلسل من فيروس كورونا، بـ"المشجعة جدا جدا"

إيلون موسك: لا داعي لأن تنفق حكومة أمريكا المزيد من الأموال على السيارات الكهربائية

انتقد إيلون موسك خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي توفر إعفاءات ضريبية وإعانات للسيارات الكهربائية.

داخل متحف ضخم "تُديره" 50 قطة في روسيا

أثناء تجولك في القاعات الكبرى لمتحف "هيرميتاج" في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، قد تسمع صوت مواء خافت قادم من الأنابيب الواقعة في الأسفل. وفي الطابق السفلي المترامي الأطراف لما كان في السابق قصر الشتاء، تتجول 50 قطة تقريباً.