من إفراج فرنسا عن مواطن سعودي بعد الاشتباه الخاطئ بعلاقته بقتل خاشقجي الى لحظة وصول ولي عهد السعودية إلى معرض إكسبو وترحيب الحضور به وصولًا الى تعليق بايدن على أنباء قدرة 3 جرعات من "فايزر" بالحماية من "أوميكرون" .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أثناء تجولك في القاعات الكبرى لمتحف "هيرميتاج" في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، قد تسمع صوت مواء خافت قادم من الأنابيب الواقعة في الأسفل. وفي الطابق السفلي المترامي الأطراف لما كان في السابق قصر الشتاء، تتجول 50 قطة تقريباً.