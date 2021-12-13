من توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة بنهاية زيارته في الإمارات، إلى إعلان يويفا إعادة سحب قرعة الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ومنها إلى تتويج ملكة جمال الكون في إسرائيل… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد مدير المعهد العربي للدراسات الأمنية، أيمن خليل، الإثنين، لـCNN أن الاجتماع السعودي-الإيراني الذي عُقد في العاصمة الأردنية، عمان، جاء بمقترح مبدئي لتطوير اتفاق مشابه للاتفاق النووي الإيراني ولكن على مستوى المنطقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه أجرى محادثات "معمقة وملموسة وصريحة" مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الإثنين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إعادة سحب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بسبب خطأ تقني في نظام برمجة توزيع الفرق المتاحة لمواجهة فرق أخرى

ارتفع عدد الصحفيين المسجونين حول العالم محققا رقماً قياسياً آخر في عام 2021. حيث وبحسب تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين وصل مجموع الصحفيين المسجونين إلى 293 صحفياً سجينا حول العالم.

تُوجت الهندية هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون 2021 يوم الأحد، في ختام مسابقة ملكة جمال مثيرة للجدل، تمت استضافتها هذا العام في جنوب إسرائيل.