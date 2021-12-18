من فوز الجزائر ببطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها، وخضوع رئيس الحكومة الأردنية للحجر الصحي، وتسجيل المملكة المتحدة أكثر من 90 ألف إصابة كورونا جديدة، وهجوم مندوب السعودية على الأسد يثير ردود فعل متباينة من المعارضة والحكومة السورية، وصولا إلى لرسالة محمد بن زايد لقطر وأميرها باليوم الوطني للدوحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أبلغت المملكة المتحدة، السبت، عن 90418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصلت أكثر من 90 ألف إصابة في يومين على التوالي (93045 يوم الجمعة)، وفقًا لبيانات حكومية. كما أبلغت البلاد عن 125 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.