من فوز الجزائر ببطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها، وخضوع رئيس الحكومة الأردنية للحجر الصحي، وتسجيل المملكة المتحدة أكثر من 90 ألف إصابة كورونا جديدة، وهجوم مندوب السعودية على الأسد يثير ردود فعل متباينة من المعارضة والحكومة السورية، وصولا إلى لرسالة محمد بن زايد لقطر وأميرها باليوم الوطني للدوحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الجزائر تتوج كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على تونس

تُوج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب 2021 المُقامة في قطر، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب تونس في نهائي المنافسات، مساء السبت.

رئيس الحكومة الأردنية يخضع للحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، السبت، خضوع رئيس الوزراء بشر الخصاونة لإجراءات الحجر الصحي المنزلي، لمخالطته المباشرة لأحد أبنائه الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.



المملكة المتحدة تسجل أكثر من 90 ألف إصابة كورونا جديدة.. وإعلان حالة "حادث كبير" في لندن

أبلغت المملكة المتحدة، السبت، عن 90418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصلت أكثر من 90 ألف إصابة في يومين على التوالي (93045 يوم الجمعة)، وفقًا لبيانات حكومية. كما أبلغت البلاد عن 125 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



هجوم مندوب السعودية على الأسد يثير ردود فعل متباينة من المعارضة والحكومة السورية

أثارت تصريحات مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، حول سوريا والرئيس بشار الأسد ردود فعل واسعة بين أطراف النزاع في سوريا، إذ رحب عدد من السوريين بها في حين هاجمتها الحكومة السورية.



محمد بن زايد يوجه رسالة لقطر وأميرها باليوم الوطني للدوحة

هنأ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، قطر بالعيد الوطني، وذلك لأول مرة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.