توب 5.. السجن 5 سنوات لعلاء عبدالفتاح.. واعتزال أدهم النابلسي

من سجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في مصر، مرورًا بطرد اللاعب السوري السابق فراس الخطيب، بسبب مشاركته في مباراة ودية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم" شارك فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، إلى إعلان الفنان الأردني، أدهم النابلسي، اعتزال الغناء لأن هدفه فيه "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، مؤكدا دعمه الكامل لحمدوك "حتى يضطلع بدوره".