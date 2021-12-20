توب 5.. السجن 5 سنوات لعلاء عبدالفتاح.. واعتزال أدهم النابلسي

من سجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في مصر، مرورًا بطرد اللاعب السوري السابق فراس الخطيب، بسبب مشاركته في مباراة ودية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم" شارك فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، إلى إعلان الفنان الأردني، أدهم النابلسي، اعتزال الغناء لأن هدفه فيه "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مصر.. السجن 5 سنوات للناشط علاء عبدالفتاح بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وكذلك معاقبة المتهمين، المحامي محمد الباقر، والمدون محمد "أكسجين" لمدة 4 سنوات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".

طهران تعلن عن "لقاء مجاملة" بين وزيري خارجية إيران والسعودية

أعلنت طهران، الاثنين، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

البرهان: ندعم حمدوك "حتى يضطلع بدوره".. والحكومة الانتقالية غير حزبية

قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، مؤكدا دعمه الكامل لحمدوك "حتى يضطلع بدوره".

بسبب خوضه مباراة شارك فيها مدرب إسرائيلي.. طرد فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية

أعلنت اللجنة الأولمبية السورية، الإثنين، طرد اللاعب السوري السابق فراس الخطيب، بسبب مشاركته في مباراة ودية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم" شارك فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت.

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الفن: لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين

أعلن الفنان الأردني، أدهم النابلسي، الإثنين، اعتزاله الغناء لأن هدفه فيه "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين"، حسبما قال في مقطع مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.