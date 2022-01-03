توب 5: سيطرة الحوثيين على سفينة ترفع علم الإمارات.. وأسباب استقالة حمدوك

من سيطرة الحوثيين على سفينة شحن ترفع علم الإمارات، إلى أسباب استقالة عبدالله حمدوك من رئاسة وزراء السودان، وتسجيل أعلى مستوى تضخم في تركيا منذ وصول أردوغان للسلطة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن قيام جماعة الحوثي بقرصنة وخطف سفينة الشحن "روابي" مقابل منطقة الحديدة باليمن.

كشفت مصادر سودانية مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، الاثنين، أن استقالة عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء، الأحد، جاءت بسبب عدم التزام المكون العسكري بقيادة عبدالفتاح البرهان بالاتفاق الموقع بينهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

سجل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلى مستوى له منذ وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة، بحسب البيانات الرسمية.

أبلغت السلطات في 223 دولة ومنطقة عن حوالي 290.2 مليون حالة إصابة بـ "كوفيد-19 " و5.4 مليون حالة وفاة منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن أول حالاتها في ديسمبر/ كانون الثاني 2019.

بمجرد مشاهدة جماله عبر موقع "إنستغرام"، لم يستطع المصور العُماني، خالد الشيزاوي، أن يسيطر على فضوله في اكتشاف وادي "ضم" وتوثيقه بعدسة كاميرته.. ألق نظرة داخله.