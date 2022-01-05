من الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان وتوعد رئيسها برد صارم عليها، ولقاء ملك الأردن مع وزير دفاع إسرائيل في عمّان، ومصرع 13 شخصًا في حريق بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وصولا إلى تسجيل الكويت رقم قياسي لإصابات كورونا في يوم واحد هو الأعلى منذ بدء الجائحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تعهد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بالتصرف "بأقصى قدر ممكن"، بعد احتجاجات عنيفة اندلعت في العديد من المدن الكبرى بسبب ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة عمّان، الأربعاء، حسبما أفاد الديوان الملكي الأردني.

توفي 13 شخصًا في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، صباح الأربعاء، في حريق اندلع في منزل من ثلاثة طوابق تم تحويله إلى شقق، وفقًا لمسؤول بسلطات إنفاذ القانون.

وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر، 3 أسئلة استنكارية، بعد الهجوم الذي شنه الأمين العام لجماعة "حزب الله" حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية.

أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين.