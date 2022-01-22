من وصول وزير خارجية الكويت إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول خليجي منذ الأزمة مع لبنان، وتقارير حول "ضربة للتحالف اصابت مركز احتجاز" باليمن، ومحاولة هروب دامية لعناصر داعش من سجن في سوريا، وأسطورة ليفربول يكشف تلقيه رسالة من ميسي وصفه فيها بـ"الحمار"، وصولا إلى رحيل مخرج "باب الحارة" السوري بسام الملا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى بيروت، في أول زيارة لمسؤول خليجي إلى لبنان، بعد أزمة دبلوماسية سحبت بموجبها دول خليجية سفرائها، بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

عقبت الخارجية الأمريكية على التقارير ذكرت ضربة لتحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية كانت قد أصابت مركزا للاحتجاز.

قُتل ما لا يقل عن 7 مقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم "داعش" عندما حاول عناصر من التنظيم إخراج الآلاف من عناصره السجناء في سجن غويران في مدينة الحسكة، الخميس، وهو هجوم يؤكد المخاوف من احتمال عودة داعش.

كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام، زاعمًا أنه وصفه فيها بـ"الحمار"، وذلك لدى ظهوره على شبكة " Sky Sports".

فارق المخرج السوري بسام الملا الحياة، السبت، في لبنان، عن عمر ٦٦ عامًا، بسبب معاناته مع مضاعفات أمراض السكر، بحسب ما صرح أحد أصدقائه المقربين لـCNN بالعربية.