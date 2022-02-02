توب 5: قوات أمريكية شرق أوروبا "الأيام المقبلة".. وسر قفزة أسعار النفط

من دعم الولايات المتحدة للإمارات بمقاتلات ومدمرة بسبب تهديدات الحوثيين، وشروط عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وقرار بنشر قوات أمريكية شرق أوروبا في "الأيام المقبلة"، وسر ارتفاع أسعار النفط رغم تعهدات أوبك+.... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أبلغ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أنه سيتم نشر مقاتلات من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن عودة سوريا إلى الجامعة مرتبطة بـ"توافق عربي" و"تجاوب" الحكومة السورية مع المواقف العربية المطروحة. حسبما قال في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، رسميًا على نشر عسكري أمريكي إضافي في أوروبا الشرقية، ومن المتوقع أن يعلن البنتاغون صباح الأربعاء أن القوات ستنتشر "في الأيام المقبلة"، وفقًا لما قاله مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN.

إليكم أحد الأسباب الرئيسية وراء اقتراب أسعار النفط من أعلى مستوى لها في سبع سنوات، أحدها أن أوبك وروسيا ينتجان أقل مما وعدًا.

نشر الفنان المصري محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، تدوينة قال فيها: "أشفق على جاهل يتألم من جهله !"، وجاءت بعد الضجة التي أثارتها تغريدة لتركي آل الشيخ وصفها فيها بالـ"المشخصاتي"...