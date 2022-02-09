من إعلان روسيا مطالبها من أوكرانيا مقابل خفض التصعيد، وأول تغريدة لسفير السعودية بعد خطاب حسن نصرالله، والسيسي يعين أول قبطي رئيسًا للمحكمة الدستورية، والإمارات تلغي قيود الطاقة الاستيعابية، وصولا إلى الجدل رد شيرين على جدل عودتها إلى حسام حبيب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، قائمة بشروط تهدئة التوترات حول أوكرانيا، حيث دعت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى "إنهاء التصعيد المصطنع للتوتر حول أوكرانيا واتخاذ خطوات لتهدئة توتر الوضع وحل النزاع في دونباس".

نشر وليد بخاري، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، تغريدة بعد ساعات على كلمة ادلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين بولس فهمي إسكندر بولس، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا للموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، الأربعاء، إلغاء القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في كافة الأنشطة والفعاليات.

قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها "وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية"، في بيانٍ نشرته عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، حول عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.