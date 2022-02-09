دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، قائمة بشروط تهدئة التوترات حول أوكرانيا، حيث دعت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى "إنهاء التصعيد المصطنع للتوتر حول أوكرانيا واتخاذ خطوات لتهدئة توتر الوضع وحل النزاع في دونباس".

وقالت زاخاروفا، في بيان صدر خلال إحاطة دورية: "إن خفض تصعيد الموقف في جميع أنحاء أوكرانيا يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة."

وأوضحت أنه "ولكي يحدث هذا، يجب وقف عمليات التسليم إلى أوكرانيا، ويجب إزالة المستشارين العسكريين والمدربين الغربيين من أراضي (أوكرانيا)".

كما "يجب إنهاء جميع التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الأوكرانية ودول الناتو، ويجب إخراج جميع شحنات الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها سابقًا إلى كييف من الأراضي الأوكرانية"، حسب بيان زاخاروفا.