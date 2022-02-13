توب 5: رئيس تونس يبسط سلطته على القضاء.. ورجم باكستاني "أهان القرآن"

من تفاصيل اتصال الرئيسين الأمريكي والروسي وسط أجواء "هستيريا" الحرب، ورجم رجل حتى الموت في باكستان بعد مزاعم تتهمه بـ"إهانة القرآن"، ورئيس تونس يفرض قبضته على القضاء بمجلس "مؤقت"، وتداول فيديو لمواطن و3 مقيمين وممارسة أفعال مخلة بالآداب بالسعودية.. وموقف محرج على الهواء لأديل.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي، السبت، بأنها "متوازنة وذات طابع عملي"، لكنه قال إن أمريكا والناتو أخفقتا في معالجة المخاوف الأمنية الرئيسية لروسيا.

أعلنت الشرطة في باكستان اعتقال ما يزيد عن 80 شخصًا، قالت إنهم تورطوا في مقتل رجل انتشرت مزاعم تتهمه بالتجديف و"إهانة القرآن".

أصدر الرئيس التونسي مرسومًا يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان رئاسي.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا بقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة والإسلامية الأمر الذي اثار تفاعلا.

خلال برنامج "غراهام نورتون شو" الكوميدي، تطرق المذيع البريطاني، غراهام نورتون إلى خاتم الماس الكبير الذي ظهر على إصبع المغنية أديل ووجه لها سؤلا حول ذلك، لكن أديل تهربت من الأسئلة حول شائعات خطوبتها وخوضها علاقة جديدة، جاء ذلك بعد حفل توزيع جوائز "BRIT" لعام 2022، ويشار الى أن طلاق أديل عام 2019 من سيمون كونيكي كان مصدر إلهام جزئيًا لألبومها الناجح "30".