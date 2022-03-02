من ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي خلال "زلة لسان" بايدن بالحديث عن بوتين، ورد موسكو على كشف فحوى رسالة على هاتف جندي روسي قبل مقتله، وموقف السعودية من تخفيف ارتفاع سعر النفط، ورد مصر على تقارير "إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية"، وصولا لدور المسيّرات التركية في أزمة أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ"زلة لسان" جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير حول إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الروسية بأوكرانيا وسط فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.