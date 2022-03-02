من ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي خلال "زلة لسان" بايدن بالحديث عن بوتين، ورد موسكو على كشف فحوى رسالة على هاتف جندي روسي قبل مقتله، وموقف السعودية من تخفيف ارتفاع سعر النفط، ورد مصر على تقارير "إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية"، وصولا لدور المسيّرات التركية في أزمة أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تداول فيديو ردة فعل كامالا هاريس خلال "زلة لسان" بايدن بالحديث عن بوتين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وحركة شفاهها لحظة ما وصفوه بـ"زلة لسان" جو بايدن بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.



موسكو ترد على كشف فحوى رسالة على هاتف جندي روسي قبل مقتله بأوكرانيا

أثار كشف المندوب الأوكراني بالأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، عن فحوى رسالة على هاتف جندي روسي مقاتل بأوكرانيا قبل مقتله، تفاعلا واسعا حول العالم.



السعودية يمكنها التخفيف من وطأة ارتفاع سعر النفط.. لكن ماذا يجري؟

تجري عمليات بحث عالمية عن براميل النفط الاحتياطية مع انتقاد العقوبات لروسيا، ثاني أكبر مصدر في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا. لكن ليس من المتوقع أن تتدخل السعودية لملء الفراغ، على الأقل في الوقت الحالي.



تقارير عن "إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية" وسط تفاعل.. ورئيس القناة يرد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير حول إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الروسية بأوكرانيا وسط فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.



بيرقدار.. قصة طائرة تركيا المسيّرة ذراع أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية

أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجمات ناجحة لطائرات بدون طيار تركية الصنع ضد القوات الروسية.