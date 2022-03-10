من إعراب الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية من جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، إلى رد اللاعب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، الخميس، بغضب على الأخبار التي تداولتها الصحافة الإسبانية حول وقوع شجار بالأيدي بينه وبين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزيرة خارجية بريطانيا لـCNN: قلقون من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.. وموسكو ترتكب "جرائم حرب"

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية من جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، وفق ما قالته وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لـCNN، الخميس.

"كمين منظم".. فيديو يظهر ما يبدو أنها غارة أوكرانيا على دبابات روسية خارج العاصمة كييف

مقطع فيديو جديد حصلت عليه CNN يُظهر هجومًا أوكرانيًا على دبابات روسية خارج العاصمة، كييف، حيث يزعم الجيش الأوكراني أنه تغلب على فوج دبابات روسي بجانب قتل قائده.

تفاعل بسبب صوت الأذان أثناء استقبال الرئيس الإسرائيلي في تركيا

أثار استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، جدلا وساعا بعد إجراء مراسم الاستقبال في نفس وقت الأذان.



بعد أنباء عن اشتباك بالأيدي.. نيمار "الغاضب" يكشف حقيقة عراكه مع دوناروما بعد مباراة ريال مدريد

رد اللاعب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، الخميس، بغضب على الأخبار التي تداولتها الصحافة الإسبانية حول وقوع شجار بالأيدي بينه وبين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مؤكدا أن هذه الأنباء "كاذبة".

تشيلسي في خطر.. تجميد أصول أبراموفيتش ومنع بيع وشراء اللاعبين

طالت عقوبات الحكومة البريطانية، مالك نادي تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، من خلال سعيها لـ"عزل" روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/ِشباط الماضي، ما جعل الشك يشوب عملية بيع النادي اللندني في ظل منع بيع أو شراء أي لاعب حتى إشعار آخر، الخميس.