من إعراب الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية من جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، إلى رد اللاعب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، الخميس، بغضب على الأخبار التي تداولتها الصحافة الإسبانية حول وقوع شجار بالأيدي بينه وبين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
رد اللاعب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، الخميس، بغضب على الأخبار التي تداولتها الصحافة الإسبانية حول وقوع شجار بالأيدي بينه وبين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مؤكدا أن هذه الأنباء "كاذبة".
طالت عقوبات الحكومة البريطانية، مالك نادي تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، من خلال سعيها لـ"عزل" روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/ِشباط الماضي، ما جعل الشك يشوب عملية بيع النادي اللندني في ظل منع بيع أو شراء أي لاعب حتى إشعار آخر، الخميس.