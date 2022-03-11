من تعزيز الجهد الدبلوماسي المكثف، لزيادة إنتاج النفط عالميًا وسط ارتفاع الأسعار إثر الحرب الروسية في أوكرانيا، شعورًا حذرًا بالتفاؤل داخل البيت الأبيض، إلى تأكيد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن موضوع تجديد عقد اللاعب المصري، محمد صلاح، بيد اللاعب، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
عزز الجهد الدبلوماسي المكثف، من مسؤولي الطاقة والأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيادة إنتاج النفط عالميًا وسط ارتفاع الأسعار إثر الحرب الروسية في أوكرانيا، شعورًا حذرًا بالتفاؤل داخل البيت الأبيض.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن أمريكا وحلفاءها سيسحبون صفة "الدولة التفضيلية" من روسيا، والتي تدل على وجود علاقات تجارية طبيعية بن البلدان، في خطوة جديدة من أمريكا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على غزوها المروع وغير المبرر للأراضي الأوكرانية.