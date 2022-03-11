من تعزيز الجهد الدبلوماسي المكثف، لزيادة إنتاج النفط عالميًا وسط ارتفاع الأسعار إثر الحرب الروسية في أوكرانيا، شعورًا حذرًا بالتفاؤل داخل البيت الأبيض، إلى تأكيد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن موضوع تجديد عقد اللاعب المصري، محمد صلاح، بيد اللاعب، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"محمد بن سلمان استمع لاتصال بايدن والملك".. مصادر تكشف لـCNN كواليس التحركات الأمريكية لتهدئة التوتر مع السعودية والإمارات

عزز الجهد الدبلوماسي المكثف، من مسؤولي الطاقة والأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيادة إنتاج النفط عالميًا وسط ارتفاع الأسعار إثر الحرب الروسية في أوكرانيا، شعورًا حذرًا بالتفاؤل داخل البيت الأبيض.



ضربة للعلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين.. بايدن: سنسحب صفة "الدولة التفضيلية" من روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن أمريكا وحلفاءها سيسحبون صفة "الدولة التفضيلية" من روسيا، والتي تدل على وجود علاقات تجارية طبيعية بن البلدان، في خطوة جديدة من أمريكا ودول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على غزوها المروع وغير المبرر للأراضي الأوكرانية.



من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

يبدو فلاديمير بوتين منعزلاً وغامضًا بشكل متزايد، لكن الرئيس الروسي لم يكن دائمًا بهذه الطريقة وفقًا للخبير الدكتور سام غرين، مدير معهد روسيا وبروفيسور في السياسات الروسية في كلية كينجز لندن.





مستويات قياسية للتضخم لم تشهدها أمريكا منذ 40 عامًا.. إليكم كم بلغت

استمرت الأسعار في الارتفاع الشهر الماضي في أمريكا، مما دفع مقياس التضخم الرئيسي إلى مستوى لم يشهده منذ يناير 1982.

تغريدة ساخرة من وكيل محمد صلاح بعد تصريحات يورغن كلوب عن تجديد العقد

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن موضوع تجديد عقد اللاعب المصري، محمد صلاح، بيد اللاعب، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون ، الجمعة.