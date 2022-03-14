توب 5: حزب االله يهاجم السعودية.. وتغريدة محمد صلاح تثير التكهنات

من انتقادات حزب الله للسعودية بسبب إعدام 81 شخصًا، ومسؤول عسكري أمريكي يعطي تقديرات عن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا، وأعضاء الكونغرس يسعون للحد من وصول بوتين إلى "جبل الذهب"، وإيلون موسك يتحدى الرئيس الروسي في نزال فردي و"الرهان" مفاجأة، وصولا إلى تغريدة محمد صلاح التي أثارت تكهنات وسط أزمة تجديد عقده مع ليفربول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعرب حزب الله اللبناني المدعوم من إيران عن إدانته لتنفيذ الحكومة السعودية الإعدا بحق 81 فردا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، داعية المجتمع الدولي لإدانة الرياض.

قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، خلال إفادة صحفية الاثنين، إنه "تقريبًا جميع" التحركات الروسية في أوكرانيا "لا تزال متوقفة".

لقد بدأ الغرب بالفعل في سحق الاقتصاد الروسي. والآن، تريد مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الحد من وصول فلاديمير بوتين إلى جبل الذهب الروسي.

قال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، إنه يتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل، في تغريدة يوم الاثنين، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

مع أزمة تجديد العقد.. تغريدة من محمد صلاح تثير التكهنات حول الرسالة التي تحملها

أثارت تغريدة للاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الإثنين، تكهنات حول المغزى منها في ظل أزمة تجديد عقده مع فريقه.​​​​​​​