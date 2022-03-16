من الجولة الخليجية لرئيس الوزراء البريطاني بسبب تقلبات أسعار الطاقة والضغط على روسيا، وإجراء العاهل السعودي فحوص طبية، وإعلان بايدن 800 مليون دولار مساعدة إضافية لأوكرانيا لمدها بأنظمة دفاع جوي، مرورًا بتصريحات مدعي الجنائية الدولية لـCNN عن "أسباب معقولة" للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وصولا إلى حكم الإنفاق العسكري لروسيا والصين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجرى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، مباحثات رسمية في قصر اليمامة الملكي، بعد وصوله العاصمة الرياض قادمًا من الإمارات.

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المستشفى بعد أن أجرى "فحوصات طبية"، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودية الأربعاء

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، الأربعاء. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

في مقابلة حصرية في لفيف، أخبر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مراسل CNN أندرسون كوبر، أنه جاء إلى أوكرانيا لأن لديه أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في الصراع بين روسيا وجارتها الجنوبية.

تشير معلومات لدى الولايات المتحدة بأن الصين أبدت بعض الانفتاح على تزويد روسيا بالمساعدة العسكرية والمالية المطلوبة كجزء من حربها على أوكرانيا، حسبما قال مسؤول غربي ودبلوماسي أمريكي لشبكة CNN، وتنقل ما تعرفه إلى حلفائها في الناتو.