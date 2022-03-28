توب 5: ختام "قمة النقب" وزيارة ملك الأردن لرام الله.. وصفعة ويل سميث

من اختتام "قمة النقب" لوزراء خارجية دول عربية وأمريكا وإسرائيل، وزيارة العاهل الأردني إلى رام الله، وتصريحات وزير الطاقة الإماراتي عن روسيا وتلقبات أسواق النفط، مرورًا بإغلاق مدينة شنغهاي الصينية بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، وصولا إلى صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار بسبب زوجته... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اختتام "قمة النقب".. أبرز ما قاله وزراء خارجية الدول الست عن "هجوم الخضيرة" والعلاقات

اختتم وزراء خارجية الدول الست المجتمغة فيما يُعرف بـ"قمة النقب" أعمال القمة بمؤتمر صحفي استعرضوا فيه أبرز النقاط والمعاني التي حملها هذا الاجتماع السداسي والذي شهد إدانة للحادثة التي شهدتها مدينة الخضيرة في إسرائيل.

في ظل الحراك الدبلوماسي بالمنطقة.. العاهل الأردني يلتقي محمود عباس في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله، في مدينة رام الله، الإثنين، وذلك في إطار زيارة يجريها ملك الأردن إلى الأراضي الفلسطينية في ظل التحركات الدبلوماسية الديناميكية ا

وزير الطاقة الإماراتي: لا نرى بديلا عن روسيا في أسواق النفط.. وموسكو عضو مهم في "أوبك +"

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ألا بديل عن النفط الروسي إلا إذا كان هناك دولة تستطيع إنتاج 10 مليارات برميل، مشيرا إلى أن موسكو عضو مهم في تحالف "أوبك +"،حسبما قال في منتدى "المجلس الأطلسي للطاقة" الإثنين

ليست تمثيلا.. ويل سميث يفاجئ حضور حفل الأوسكار بصفعة على وجه المقدم بسبب زوجته.. فكيف جاءت التعليقات؟

فاجأ الممثل الأمريكي ويل سميث، حضور حفل توريع جوائز "أوسكار"، الأحد، بصفعه على وجه مقدم الحفل، الكوميدي كريس روك، بعد أن أطلق الأخير دعابة حول زوجة سميث بسبب حلق شعرها أثارت غضب زوجها

إغلاق شنغهاي يحبس أكثر من 10 ملايين شخص في وقت واحد. لماذا يعد ذلك أمرًا كبيرًا؟

قررت العديد من البلدان حول العالم التعايش مع فيروس كورونا، حتى لو كان المتغير الجديد يغذي موجة أخرى من العدوى. لكن الصين استثناء مهم للغاية.