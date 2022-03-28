توب 5: ختام "قمة النقب" وزيارة ملك الأردن لرام الله.. وصفعة ويل سميث

من اختتام "قمة النقب" لوزراء خارجية دول عربية وأمريكا وإسرائيل، وزيارة العاهل الأردني إلى رام الله، وتصريحات وزير الطاقة الإماراتي عن روسيا وتلقبات أسواق النفط، مرورًا بإغلاق مدينة شنغهاي الصينية بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، وصولا إلى صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار بسبب زوجته... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اختتم وزراء خارجية الدول الست المجتمغة فيما يُعرف بـ"قمة النقب" أعمال القمة بمؤتمر صحفي استعرضوا فيه أبرز النقاط والمعاني التي حملها هذا الاجتماع السداسي والذي شهد إدانة للحادثة التي شهدتها مدينة الخضيرة في إسرائيل.
استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله، في مدينة رام الله، الإثنين، وذلك في إطار زيارة يجريها ملك الأردن إلى الأراضي الفلسطينية في ظل التحركات الدبلوماسية الديناميكية ا
أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ألا بديل عن النفط الروسي إلا إذا كان هناك دولة تستطيع إنتاج 10 مليارات برميل، مشيرا إلى أن موسكو عضو مهم في تحالف "أوبك +"،حسبما قال في منتدى "المجلس الأطلسي للطاقة" الإثنين