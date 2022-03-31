توب 5: تركيا تحيل قضية خاشقجي إلى السعودية.. وانتعاش مثير للروبل الروسي

من طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة 26 متهمًا سعوديًا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى السعودية، وحريق سوق المباركية الهائل بالكويت، وقرار بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الأمريكي، مرورًا بالانتعاش المثيرللروبل وما فعلته روسيا لتعزيز عملتها المحلية رغم العقوبات، وصولا إلى العروض المبهرة في ختام إكسبو 2020 دبي... وصولا إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

المدعي العام التركي يطلب تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى السعودية

طلب المدعي العام في تركيا، الخميس، تعليق محاكمة 26 شخصا "غيابيا" بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.

الكويت: اندلاع حريق هائل في سوق المباركية.. والنيران تلتهم 20 محلا على الأقل

اندلع حريق هائل في سوق المباركية بالكويت، الخميس، التهم أكثر من 20 محلا تجاريًا.

قرار غير مسبوق.. بايدن يعلن سحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الأمريكي

قال مصدر لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط للولايات المتحدة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

انتعاش الروبل.. ماذا فعلت روسيا لتعزيز عملتها المحلية رغم عقوبات الغرب؟

أدى وابل العقوبات التي فرضها الغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدمير عملة الروبل. ولكن بعد شهر واحد من تحرك الدبابات، حققت العملة تعافيًا كاملاً ويتم تداولها الآن عند المستويات التي شوهدت قبل الحرب. كيف يُعقل ذلك؟

بث مباشر لحفل ختام إكسبو 2020 دبي

بعد مرور 6 أشهر، يودع إكسبو 2020 دبي، النسخة الأولى من إكسبو الدولي التي تُقام في المنطقة، جمهوره. وكان معرض إكسبو قد انطلق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وحمل شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" عبر الفرص، والتنقل، والاستدامة.