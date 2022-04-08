من إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين في تل أبيب مساء الخميس، إلى انطلاق صاروخ لشركة "سبيس إكس"، يحمل على متنه 3 مدنيين ورائد فضاء سابق في ناسا، إلى محطة الفضاء الدولية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

محمود عباس يعلق على "هجوم تل أبيب" ويحذر من رد فعل المستوطنين

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين في تل أبيب مساء الخميس، معتبرا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يساهم في مزيد من تدهور الأوضاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، الجمعة.

كانوا يعتزمون الفرار.. شرطة دونيتسك: قصف روسي "بربري" يودي بحياة 30 مدنيا في محطة قطار

قُتل 30 شخصا وأُصيب 100 آخرون في هجوم صاروخي روسي على محطة قطارات في مدينة كرامتورسك الأوكرانية الجمعة.

بين مهاجمة أردوغان واعتبار قضية خاشقجي قد "أغلقت".. نشطاء يتفاعلون على قرار إحالة القضية للسعودية

أثار قرار القضاء التركي، الخميس، بإحالة قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

"سبيس إكس" ترسل 3 سياح إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة مدتها 10 أيام.. إليك كل ما قد يهمك معرفته

انطلق صاروخ لشركة "سبيس إكس"، يحمل على متنه 3 سياح ورائد فضاء سابق في ناسا، من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، الجمعة، في رحلة هي الأولى من نوعها ستأخذ المجموعة في مهمة تستغرق 10 أيام إلى محطة الفضاء الدولية.

تفاعل على شجار عنيف بين معتمرين في المسجد الحرام.. والسلطات السعودية تُعلق

أثار مقطع فيديو لشجار بين شخصين داخل المسعى في المسجد الحرام، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وأكد الأمن العام السعودي أن الشجار وقع نتيجة تلاسن بين شخصين.