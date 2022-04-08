من إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين في تل أبيب مساء الخميس، إلى انطلاق صاروخ لشركة "سبيس إكس"، يحمل على متنه 3 مدنيين ورائد فضاء سابق في ناسا، إلى محطة الفضاء الدولية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين في تل أبيب مساء الخميس، معتبرا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يساهم في مزيد من تدهور الأوضاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، الجمعة.
انطلق صاروخ لشركة "سبيس إكس"، يحمل على متنه 3 سياح ورائد فضاء سابق في ناسا، من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، الجمعة، في رحلة هي الأولى من نوعها ستأخذ المجموعة في مهمة تستغرق 10 أيام إلى محطة الفضاء الدولية.