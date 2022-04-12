توب 5: إطلاق نار في مترو نيويورك.. وفوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم

من حادث إطلاق النار في محطة مترو بروكلين بنيويورك، إلى الفوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم مع عمليات الإغلاق التي تفرضها الصين إثر فيروس كورونا، وإعلان الأردن عن نجاح عملية جراحية للملك عبدالله في ألمانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



شرطة نيويورك: إصابة 16 شخصًا إثر إطلاق النار في محطة بروكلين

أعلنت شرطة نيويورك، الثلاثاء، إصابة 16 شخصًا بينهم 10 أشخاص بالرصاص، إثر إطلاق النار في محطة مترو بروكلين.



عمليات الإغلاق بسبب كورونا تسبب فوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم

إغلاق المصانع، تأخر إطلاق طرازات جديدة، وتراجع في المبيعات. هكذا دخل سوق السيارات الضخم في الصين في حالة من الفوضى بسبب موجة كورونا الأخيرة في البلاد، مع الإغلاق الصارم في العديد من المدن مما أدى إلى تضرر إنتاج السيارات.



وصفها بـ"النبيلة".. بوتين: أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق بلا شك

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"النبيلة"، مؤكدا أن أهداف العملية "ستتحقق بلا شك"، على حد تعبيره.



الأردن يعلن نجاح عملية جراحية للملك عبدالله في ألمانيا

أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني خضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في إحدى المستشفيات الألمانية، وتكللت بالنجاح.



تكوين صخري بالسعودية يثير الدهشة بنافذة طبيعية تطل على البحر الأحمر

"منظر عجيب يجسد شكل صخرة كبيرة، وفي وسطها فتحة تشبه النافذة"، هذا ما قاله المصور السعودي، محمد الشريف، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، حول تكوين طبيعي، يُعتبر خلابًا بمحافظة الوجه. في الملكة العربية السعودية.