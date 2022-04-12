توب 5: إطلاق نار في مترو نيويورك.. وفوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم

من حادث إطلاق النار في محطة مترو بروكلين بنيويورك، إلى الفوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم مع عمليات الإغلاق التي تفرضها الصين إثر فيروس كورونا، وإعلان الأردن عن نجاح عملية جراحية للملك عبدالله في ألمانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
إغلاق المصانع، تأخر إطلاق طرازات جديدة، وتراجع في المبيعات. هكذا دخل سوق السيارات الضخم في الصين في حالة من الفوضى بسبب موجة كورونا الأخيرة في البلاد، مع الإغلاق الصارم في العديد من المدن مما أدى إلى تضرر إنتاج السيارات.
"منظر عجيب يجسد شكل صخرة كبيرة، وفي وسطها فتحة تشبه النافذة"، هذا ما قاله المصور السعودي، محمد الشريف، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، حول تكوين طبيعي، يُعتبر خلابًا بمحافظة الوجه. في الملكة العربية السعودية.