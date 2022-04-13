من إعلان علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق، أن المدعي العام السويسري حكم بتبرئته وشقيقه جمال، من التهم الموجهة لهم حول قانونية أموالهم وأصولهم، إلى تأكيد رئيسة الوزراء السويدية أن بلادها ستتخذ قرارا حول انضمام محتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأيضا التفاعل على رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بشأن سؤال وجه له حيال سقوط قتلى مدنيين في منطقة بوتشا بأوكرانيا واتهام القوات الروسية بذلك… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، علاء، الأربعاء، أن المدعي العام السويسري حكم بتبرئته وشقيقه، جمال، من التهم الموجهة لهم حول قانونية أموالهم وأصولهم وأفرج عن الأموال والأصول.

أكدت رئيسة الوزراء السويدية أن بلادها ستتخذ قرارا حول انضمام محتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فقط بعد تحليل جدي للوضع ودراسة ما يصب في مصلحة السويد.

أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رده على سؤال وجه له حيال سقوط قتلى مدنيين في منطقة بوتشا بأوكرانيا واتهام القوات الروسية بذلك.

مع استمرار فظائع بوتين في أوكرانيا - يلوم كذباً الغرب وأوروبا على الحرب. ومع ذلك، ورد أن ابنتيه البالغتين، اللتين فرضت عليهما الخزانة الأمريكية عقوبات، تمتلكان عقارات في الغرب، بما في ذلك قصر ساحلي في بلدة بياريتز الساحلية الفرنسية.

أفاد التحديث الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية الصادر الثلاثاء، أنّ هناك تراجعًا عالميًا مستمرًا بعدد الإصابات والوفيات الجديدة جرّاء "كوفيد-19"، تباعًا بنسبة 24٪ و 18٪ خلال الأسبوع الممتد بين 4 و10 أبريل/نيسان، مقارنة مع الأسبوع السابق.