توب 5: لغة جسد بوتين تثير تكهنات.. وأوروبا تبحث عقوبات جديدة ضد روسيا

من تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي باجتماع مع وزير دفاعه علامات وصفوها بتوتر للرئيس الروسي، إلى مناقشات الدول الأوروبية بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، ومنها إلى قائمة فوربس لأغنى المليارديرات في العالم حيث تصدرت القائمة 92 مواطنًا أمريكيًا ولدوا في الخارج… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باجتماع مع وزير دفاعه سيرغي شويغو مبرزين عددا مما وصفوها بعلامات توتر للرئيس الروسي.

قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية ووزيرة مالية ليتوانيا، يوم الجمعة، إن أوروبا تناقش حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تستهدف قطاع الطاقة.

أوضح فهد ناظر، المتحدث باسم سفارة المملكة العربية السعودية بأمريكا، أين تقف العلاقات بين الدولتين وذلك في مقابلة إذاعية "بودكاست" أجراها على إذاعة سانت لويس الأمريكية.

وفقًا لقائمة فوربس لأغنى المليارديرات في العالم، تصدر 92 مواطنًا أمريكيًا ولدوا في الخارج على قائمة فوربس السنوية للمليارديرات لعام 2022 والذين يعيشون حاليًا في الولايات المتحدة. ليمثل 13٪ من أصل 735 مواطنًا أمريكيًا في القائمة من المهاجرين.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية "غش" بأوزان أكياس أرز الأمر الذي أثار تفاعلا.