من تحليل يتناول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، إلى ارتفاع سعر صرف العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي في التداولات، وكذلك جرحى بمواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى، ومنا إلى كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أكثر الدول طلبًا لتذاكر كأس العالم.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله المملكة العربية السعودية وتركيا معًا، ويمكن أن تكون الآن لحظتهما. تخلق الحرب الروسية على أوكرانيا حلفاء دبلوماسيين غريبين. يمكن أن يُغلق ستار حديدي جديد، والآن حان الوقت لمعرفة من يقف أين.

ارتفع سعر صرف العملية الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي في تداولات، الخميس، إلى 72.75 روبل للدولار الواحد وذلك بعد تحضيرات شركات أوروبية لقبول شروط الدفع التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، الجمعة، أن عشرات الاشخاص اصيبوا في مواجهة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الاقصى في القدس.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، الدول التي طلب مشجعوها أكبر عدد من تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر، ومن ضمنها السعودية وقطر.

تمكن مسلسل "جزيرة غمام" مؤخراً من لفت الأنظار بقوة، لما يقدمه من رؤية مختلفة عن كل المسلسلات المصرية هذا الموسم. وحقق مسلسل "مع وقف التنفيذ" مكانة متقدمة بين المسلسلات السورية الأكثر متابعةً هذا الموسم، من خلال حكايات شخصياته التي تعكس إلى حد بعيد واقع الصراع في سوريا ما بعد الحرب.