من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نتائج زيارته إلى السعودية، إلى إعلان قناة "مكملين" المصرية المعارضة خروجها من تركيا، إلى استشهاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بمقولة عربية ساخرة بسبب النزاع الروسي الأوكراني... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة والرياض "اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام"، وأضاف أنه أجرى "زيارة ناجحة إلى السعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

أثار إعلان قناة مكملين المصرية المعارضة، مساء الجمعة، خروجها من تركيا التي كانت تتخذ منها مركزا لها تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وما أدلى به من تصريحات حول العمليات العسكرية التي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

تؤتي جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الروبل ثمارها. فقد سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها في عامين مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة. ارتفع الروبل بعد أن قالت الدولة إنها تمكنت من سداد الدائنين بالدولار في الوقت الذي تحاول فيه روسيا تجنب التخلف عن السداد.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما عثرت عليه السلطات السعودية من أموال بحوزة متسول على باب أحد المساجد الأمر الذي أثار تفاعلا.