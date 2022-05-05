من اتصال بين بوتين وبينيت في ظل أزمة تصريحات لافروف، وبدء ألمانيا بإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، وأصدر العاهل السعودي أوامر ملكية بتعينن 3 محافظين جدد، ومنها ما نعرفه عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، وفقا لبيان صادر عن الكرملين الخميس

أعلنت ألمانيا بدء عمليات بناء أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، الخميس، في مدينة فيلهيمسهافن، التي تقع في ولاية ساكسونيا، في شمال غرب ألمانيا، وتعد هذه الخطوة من أولى الخطوات الألمانية للتحرر من الغاز الروسي في ظل حرب الكرملين على أوكران

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية بتعينن 3 محافظين جدد أحدهم في جدة، الخميس

قال مسؤولون إن معارك ضارية بين القوات الروسية وآخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول تتكشف في مصنع آزوفستال للصلب. ورغم الجهود المبذولة لإجلاء المدنيين المحاصرين في المجمع المترامي الأطراف، لا يزال المئات بينهم نحو 30 طفلا حسب عمدة المدينة.

لا يمكن تجاهل الأرقام. ورغم الإبلاغ المتقطّع عن إصابات بـ"كوفيد-19"، سُجّل ارتفاعًا في عدد الحالات والاستشفاء مجدّدًا في الولايات المتحدة.