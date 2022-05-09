توب 5: مسؤولون أمريكيون يثيرون غضب بايدن.. وتغريدة غامضة من إيلون ماسك

من أبرز ما قاله بوتين في احتفالات "يوم النصر"، والمسؤولون الأمريكيون الذين أثاروا غضب بايدن بسبب تسريب معلومات سرية، وانتقادات ضاحي خلفان لمشروع قانون "نوبك" الأمريكي، وما يدفعه المسافرون مقابل بعض أغلى جوازات السفر بالعالم، وصولا إلى تغريدة إيلون ماسك الغامضة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بوتين في احتفالات "يوم النصر": الغرب كان يستعد لغزو أرضنا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، الدول الغربية بأنها كانت تستعد لغزو الأراضي الروسية، معتبرا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وجهت "ضربة استباقية للعدوان".

أثاروا غضب بايدن.. مسؤولون أمريكيون يسرّبون معلومات سرية عن الحرب الأوكرانية إلى صحفيين

هل المنافذ الإخبارية محقة أم مخطئة في نشر معلومات مسربة حول مساعدة الاستخبارات الأمريكية في الإجراءات الأوكرانية التي أدت إلى مقتل جنرالات روس؟ يناقش الكاتب المساهم في "أتلانتيك"، ديفيد فرينش، الأمر مع مذيع CNN، براين ستيلتر.

"بلطجة" و"حماقة ما بعدها حماقة".. ضاحي خلفان ينتقد مشروع قانون "نوبك" الأمريكي

انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي "نوبك" NOPEC، الذي يستهدف الدول المصدرة للنفط، في ظل استمرار رفض مجموعة "أوبك بلس" زيادة إنتاج النفط.

من بينها لبنان وسوريا.. كم يدفع المسافرون مقابل بعض أغلى جوازات السفر بالعالم؟

سواء كنت ترغب في بدء حياة جديدة في الخارج أو مجرد قضاء إجازة في دولة أخرى، فإن الحصول على جواز سفر جديد قد يكون مكلفًا. وإليك بعض من أغلى جوازات السفر في العالم!

"إذا مت في ظروف غامضة".. إيلون ماسك يثير ضجة بتغريدة بعد نشره "رسالة روغوزين"

أثار رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ضجة على منصة "تويتر"، بتغريدة غامضة، جاءت بعد بضع دقائق من تغريدة أخرى قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين إلى الإعلام الروسي هدد فيها بمحاسبة ماسك.