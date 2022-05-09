توب 5: مسؤولون أمريكيون يثيرون غضب بايدن.. وتغريدة غامضة من إيلون ماسك

من أبرز ما قاله بوتين في احتفالات "يوم النصر"، والمسؤولون الأمريكيون الذين أثاروا غضب بايدن بسبب تسريب معلومات سرية، وانتقادات ضاحي خلفان لمشروع قانون "نوبك" الأمريكي، وما يدفعه المسافرون مقابل بعض أغلى جوازات السفر بالعالم، وصولا إلى تغريدة إيلون ماسك الغامضة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
هل المنافذ الإخبارية محقة أم مخطئة في نشر معلومات مسربة حول مساعدة الاستخبارات الأمريكية في الإجراءات الأوكرانية التي أدت إلى مقتل جنرالات روس؟ يناقش الكاتب المساهم في "أتلانتيك"، ديفيد فرينش، الأمر مع مذيع CNN، براين ستيلتر.
أثار رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ضجة على منصة "تويتر"، بتغريدة غامضة، جاءت بعد بضع دقائق من تغريدة أخرى قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين إلى الإعلام الروسي هدد فيها بمحاسبة ماسك.