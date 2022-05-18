من تسليم فنلندا والسويد رسميا طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو، إلى ردود فعل ظهور زوجة أمير قطر في زيارة رسمية خارجية، إلى تأكيد قائد نادي ليفربول أنه يُفضّل مشاهدة قنوات الأطفال على متابعة مباريات مانشستر سيتي، ومنها إلى توجيه رئيس خطوط طيران معروفة انتقادات لاذعة لشركة بوينغ… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن فنلندا والسويد سلمتا طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو.

أثار ظهور زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية إلى إسبانيا برفقة زوجها ردود فعل واسعة على تويتر، الثلاثاء

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تقارير طلب كل من فلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتوقيت هذه الخطوة وسط استمرار العمليات العسكرية التي تخوضها روسيا بأوكرانيا.

أكد القائد الإنجليزي لنادي ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يُفضّل مشاهدة قنوات الأطفال على حساب مشاهدة مباريات متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس".

لم يتحفظ رئيس طيران ريان على كلماته عندما عبّر عن خيبة أمله ببوينغ، فقبل العام الماضي، تمتع طيران ريان وبوينغ بعلاقة تجارية طويلة وقوية. لكن في سبتمبر 2021، انهارت مفاوضات لشراء طائرات 737 ماكس 10 من بوينغ.