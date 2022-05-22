من اغتيال ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في قلب طهران، وتعليق جديد لوالدة الأمير حمزة تعليقا على قرارات العاهل الأردني، وتصريح السيسي عن القمح يثير تفاعلا، والوليد بن طلال يبيع 625 مليون سهم للصندوق السيادي السعودي، وصولا إلى فوز مانشستر سيتي واحتفاظه بلقب الدوري الإنجليزي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قٌتل ضابط كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني خارج منزله برصاص مسلحين في العاصمة طهران، الأحد.

دعت الملكة نور الحسين والدة الأمير حمزة، إلى "التزام الهدوء"، في تعليق لها على قرارات الملك عبدالله بن الحسين بشأن ولي العهد الأردني السابق، التي اتخذها الخميس.

أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وما قاله عن التعامل مع محصولي القمح والذرة.

باع الأمير الوليد بن طلال مؤسس شركة المملكة القابضة 625 مليون سهم (16.87% من أسهم الشركة) بشركته إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي في السعودية".

صعد مانشستر سيتي في وقت متأخر من الانتصار ليهزم أستون فيلا 3-2 ليحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، للموسم الثاني على التوالي.