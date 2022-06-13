توب 5: حرب إسرائيل المقبلة مع حزب الله.. وأزمة ترحيل طالبي لجوء لروندا

من تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن أهداف "الحرب المقبلة" مع حزب الله، والاستعداد لترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا، وحديث السيسي عن وضع مصر الاقتصادي، وصولا إلى منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الإمارات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يكشف أهداف "الحرب المقبلة" مع حزب الله ويوجه رسالة إلى المدنيين في لبنان

في إنذار مباشر لوقوع حرب وشيكة، كشف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأحد، الأهداف التي سيضربها الجيش في ما وصفها بـ"الحرب المقبلة"

إلى رواندا.. أول رحلة تستعد لنقل طالبي لجوء من بريطانيا بعد فشل اعتراض اتفاق مثير للجدل

من المقرر أن تمضي خطة المملكة المتحدة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في وقت مبكر الثلاثاء، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف في لندن قرارًا سابقًا برفض أمر قضائي بعرقلة الرحلة الأولى.

بعد حديثه عن ضغوط اقتصادية.. السيسي: "حاسبوني لما يصبح دخلنا تريليون دولار"

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تواجه ضغوطًا اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، مُحذرًا من تداعياتها على المصريين.

سؤال المليون دولار.. متى تعلن أمريكا دخول اقتصادها مرحلة الركود؟

أصبحت التنبؤات بحصول الركود في أمريكا هواية للاقتصاديين ومحللي السوق والسياسيين والنقاد في جميع أنحاء العالم .فجميع الأسعار تقريبًا لا تزال ترتفع، والأسهم تنخفض، والحرب الروسية في أوكرانيا، ومخاوف Covid-19 مستمرة في قلب التجارة العالمية. ف

منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الإمارات

أعلنت الإمارات منع عرض فيلم "حارس الفضاء - Lightyear" من شركة بيكسار، بعد تقارير عن احتوائه مشاهد لتبادل فتاتين قبلة، اُعتبرت مُروجة للمثلية الجنسية.