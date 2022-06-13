توب 5: حرب إسرائيل المقبلة مع حزب الله.. وأزمة ترحيل طالبي لجوء لروندا

من تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن أهداف "الحرب المقبلة" مع حزب الله، والاستعداد لترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا، وحديث السيسي عن وضع مصر الاقتصادي، وصولا إلى منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الإمارات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أصبحت التنبؤات بحصول الركود في أمريكا هواية للاقتصاديين ومحللي السوق والسياسيين والنقاد في جميع أنحاء العالم .فجميع الأسعار تقريبًا لا تزال ترتفع، والأسهم تنخفض، والحرب الروسية في أوكرانيا، ومخاوف Covid-19 مستمرة في قلب التجارة العالمية. ف