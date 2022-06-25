من زيارة أمير قطر الأولى إلى مصر، واحتلال روسيا مدينة مهمة وسط انسحاب الجيش الأوكراني، ومسيرات بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا عن دستورية حق الإجهاض، وإطلاق نار بحانة للمثليين في النرويج، وصولا إلى إعلان الاتحاد الأوروبي أنه لن يمنح حق الدخول مجانًا لأراضيه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني بقصر الاتحادية وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها أمير قطر للبلاد على مدى يومين.

انسحب الجيش الأوكراني من مدينة سيفيرودونسك الشرقية، ما يدل على تحقيق روسيا انتصارًا رئيسيًا في معركة لوغانسك ودونيتسك. ومع سقوط الجسور الرئيسية الثلاثة في المدينة، ثمة قلق على مصير آلاف السكان المحاصرين، ومصير نحو ألفي جندي أوكراني تزعم روسيا أنها حاصرتهم في دونباس. في المقابل لم يصدر أي تعليق عن كييف بعد. ويسعى الكرملين إلى انتزاع السيطرة الكاملة على نهر دونباس لإنشاء جسر بري يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم. توافينا سلمى عبد العزيز، مراسلة CNN في التقرير المصور بم

ألغت المحكمة العليا بأمريكا القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد"، يوم الجمعة، معتبرة أنه لم يعد هناك حق دستوري فيدرالي للإجهاض.

لن يكون السفر متاحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاقه برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي طال انتظاره، ETIAS، في مايو/ أيار 2023.

قتل شخصان ونُقل 8 آخرون إلى المستشفى، بعد منتصف ليل الجمعة إلى السبت، إثر إطلاق النار بحانة للمثليين في العاصمة النرويجية، أوسلو، وفقًا لشرطة المدينة.