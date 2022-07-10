من تفاعلات كتابة بايدن مقال "لماذا سأذهب للسعودية؟"، وتداعيات حرب أوكرانيا تثير أزمة غذائية في تونس، وأسباب اندلاع شرارة الاحتجاجات الغاضبة في سريلانكا، وناسا تكشف عن أعمق نقطة لكوننا بالألوان، ونوفاك دجوكوفيتش يفوز ببطولة ويمبلدون للمرة السابعة في مسيرته... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثارت كتابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمقال بعنوان "لماذا سأذهب إلى السعودية؟" تكهنات حول السبب ولماذا اختار صحيفة واشنطن بوست لنشر هذا المقال بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصلت حشود من الناس في سريلانكا إلى نقطة الغليان يوم السبت في العاصمة كولومبو، بعد أشهر من المظاهرات، والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية تمر على البلاد منذ 7 عقود.

ألقت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على ظروف المعيشة في تونس، حيث تكافح البلاد المأزومة سياسيًا واقتصاديًا، لاحتواء أزمة القمح مع اعتمادها على نسبة 60% على وارداتها من هاتين الدولتين.

يستعد الفريق داخل غرفة التحكم في رحلة التلسكوب الفضائي "ويب"، للكشف عما كان ينتظره علماء الفلك في جميع أنحاء العالم منذ عقود.

تغلّب المصنف الثالث على العالم والمصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الأسترالي غير المصنف نيك كيرغيوس ليحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة في مسيرته واللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى، في نادي عموم إنجلترا الأحد.